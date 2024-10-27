«Интер» 5 матчей не проигрывает «Ювентусу». Это лучшая серия миланцев с 1970-х
«Ювентус» пять матчей не может обыграть «Интер».
Сегодня команды Тиаго Мотты и Симоне Индзаги разделили очки в 9-м туре Серии А – 4:4.
В последний раз «бьянконери» побеждали «нерадзурри» в марте 2023 года. С тех пор «Интер» одержал две победы, еще три матча завершились вничью.
5 матчей без поражений от «Ювентуса» – лучшая серия миланцев с 1970-х. В период с 2003 по 2005 год «Интер» не проигрывал туринцам в игровое время на протяжении 7 матчей, но один раз уступил по пенальти.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости