«Интер» 5 матчей не проигрывает «Ювентусу». Это лучшая серия миланцев с 1970-х

«Ювентус» пять матчей не может обыграть «Интер».

Сегодня команды Тиаго Мотты и Симоне Индзаги разделили очки в 9-м туре Серии А – 4:4.

В последний раз «бьянконери» побеждали «нерадзурри» в марте 2023 года. С тех пор «Интер » одержал две победы, еще три матча завершились вничью.

5 матчей без поражений от «Ювентуса » – лучшая серия миланцев с 1970-х. В период с 2003 по 2005 год «Интер» не проигрывал туринцам в игровое время на протяжении 7 матчей, но один раз уступил по пенальти.