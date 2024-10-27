«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне впервые за 6 матчей в АПЛ. На это давали 3.30

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2) в 9-м туре АПЛ.

До матча «канониры» котировались небольшими фаворитами за 2.45. Ничья оценивалась в 3.30. Команды сыграли вничью в Лондоне впервые за 6 матчей в АПЛ. Тотал больше 3,5 голов зашел за 3.20.

«Ливерпуль» прервал победную серию из 8 матчей.

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