У «Локомотива» ни одного удара в створ «Зенита» в 1-м тайме. Петербуржцы пробили точно трижды и владели мячом 66% времени
«Зенит» бил чаще и точнее «Локомотива» в первом тайме матча 13-го тура Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака нанесла пять ударов по воротам соперника и трижды попала в створ. Железнодорожники пробили дважды – неточно.
Также «Зенит» больше владел мячом (66% времени) и подал больше угловых (2 против 1).
Счет до перерыва открыт не был – 0:0.
«Зенит» – «Локомотив». Гонду, Кассьерра, Батраков и Севикян играют. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости