У «Локомотива» ни одного удара в створ «Зенита» в 1-м тайме. Петербуржцы пробили точно трижды и владели мячом 66% времени

«Зенит» бил чаще и точнее «Локомотива» в первом тайме матча 13-го тура Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака нанесла пять ударов по воротам соперника и трижды попала в створ. Железнодорожники пробили дважды – неточно.

Также «Зенит » больше владел мячом (66% времени) и подал больше угловых (2 против 1).

Счет до перерыва открыт не был – 0:0.

«Зенит» – «Локомотив». Гонду, Кассьерра, Батраков и Севикян играют. Онлайн-трансляция