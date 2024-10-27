Палмер набрал 12 (7+5) очков за 9 матчей АПЛ – больше всех в лиге. Хавбек «Челси» забил «Ньюкаслу»
Коул Палмер забил 7-й гол в сезоне АПЛ.
Полузащитник «Челси» вывел свою команду вперед на 47-й минуте матча против «Ньюкасла» (2:1, второй тайм).
Палмер проводит 9-ю игру в текущем розыгрыше Премьер-лиги. На его счету 7 забитых мячей и 5 результативных передач, он лидирует по показателю «гол+пас».
Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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