Палмер набрал 12 (7+5) очков за 9 матчей АПЛ – больше всех в лиге. Хавбек «Челси» забил «Ньюкаслу»

Коул Палмер забил 7-й гол в сезоне АПЛ.

Полузащитник «Челси » вывел свою команду вперед на 47-й минуте матча против «Ньюкасла » (2:1, второй тайм).

Палмер проводит 9-ю игру в текущем розыгрыше Премьер-лиги. На его счету 7 забитых мячей и 5 результативных передач, он лидирует по показателю «гол+пас».

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь .