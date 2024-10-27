Экс-баскетболист Брюн о критике Мбаппе после класико: «Она полностью заслужена. Создается впечатление, что из-за него «Реал» регрессирует»
Стефан Брюн недоволен игрой Килиана Мбаппе в класико.
«Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в 12-м туре Ла Лиги. В этом матче Мбаппе оказывался в офсайде 8 раз.
«Критика? Она полностью заслужена. Мбаппе пришел в выдающийся состав «Реала». Создается впечатление, что из-за него команда регрессирует.
Он сыграл очень наивно», – сказал бывший французский баскетболист.
8 офсайдов Мбаппе в матче с «Барсой» – антирекорд топ-5 лиг минимум за 6 лет и худший показатель в карьере Килиана
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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