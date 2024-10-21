😱 Капитан «Сибири» сломал челюсть одноклубнику. Игрок в тяжелом состоянии

Без заявления – «так не принято».

«Сибирь» идет внизу таблицы LEON Второй Лиги А, но привлекла внимание другим. Отличился 37-летний капитан Сергей Нарылков: сломал челюсть 22-летнему партнеру по команде Константину Попову. Дошло даже до госпитализации – пострадавший в тяжелом состоянии.

«Все молчат и все скрывают». Клуб не комментирует, а Попов не будет писать заявление

Обо всем сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia.

По информации издания, Сергей Нарылков нанес травму Константину Попову во время конфликта, который произошел между ними в раздевалке. В данный момент 22-летний футболист находится в тяжелом состоянии. У Попова диагностировали двусторонний перелом нижней челюсти, ему сделали операцию.

Правда, до сегодняшнего дня никто об этом не знал. Подозрения появились недавно: Попов играет нечасто, но стабильно оказывается хотя бы на лавке – а тут пролетел мимо двух последних матчей и даже не входил в заявку. Болельщики насторожились, от клуба информации никакой не было.

Подробности в соцсетях дала Ольга Жарихина, представившаяся близким другом семьи: «Он [Попов] в тяжелом состоянии. На сегодняшний день никто не предпринял никаких действий. Элементарно не поинтересовались, что с ним и как. Все молчат и все скрывают. Но наши органы власти разберутся и виновники будут наказаны». По данным Ольги, потасовка случилась не в игровом эпизоде, а из-за конфликта.

Информацию подтвердил новостной телеграм-канал АСТ-54 Black со ссылкой на источники, близкие к «Сибири». Как пишет «Сиб.фм» со ссылкой на источник, связанный с клубом, причиной драки могло стать пристрастие Попова к алкоголю.

«Есть версия, что он ударил его из-за того, что тот бухал. Капитану это не понравилось», – сообщил источник.

При этом медиа отмечает: Константин не будет писать заявление в полицию, поскольку в клубе «так не принято». В самом клубе отказались комментировать инцидент, на официальном сайте тоже нет никакой информации по поводу травмы Попова.

Нарылков назвал слухи «сказками венского леса»

Сам Нарылков дерзко высказался в беседе с корреспондентом Mash Siberia: «Ситуация с Поповым? Зачем это знать вообще? Он мужского пола, я мужского пола, вот что я могу вам сказать. Что вы от меня-то хотите? Детский сад прекращайте, я не знаю, кто там кому чего сломал. Сказки венского леса».

37-летний Нарылков играет в «Сибири» с 2023 года. Всю карьеру полузащитник провел в скромных клубах, высшее достижение – 132 матча в Первой лиге с барнаульским «Динамо», «Металлургом-Кузбассом», иркутским «Байкалом» и «Шинником». C 2019-го стабильно играет в российских низах.

22-летний Константин Попов в Новосибирске тоже чуть больше года, переходил из «Мурома». В первой половине этого года был основным игроком команды, в последние месяцы больше выходит со скамейки или остается в запасе.

Сейчас вообще не играет – не по игровым причинам.

«Сибирь» предпоследняя в «золоте» Второй Лиги А и почти не побеждает

Команда тонет в «золоте» LEON Второй Лиги А: с 11 очками идет на предпоследнем месте и рискует упасть в «серебро» за четыре тура до конца.

Победа 3:0 над «Авангардом» стала лишь второй в сезоне лиги – в прошлый раз брали три очка аж в конце августа (1:0 с «Велесом»). К этому добавили 4:3 в Кубке России над «Темпом» из Барнаула.

В остальных матчах – тоска: пять ничьих и семь поражений, плюс вылет из Кубка от «Динамо» Владивосток в начале сентября (0:2). До спасительных мест 6 очков при 12 в розыгрыше – отыграть все будет трудно. В лиге хуже только «Калуга» с 9 очками и лишь одной победой в сезоне – как раз над «Сибирью» в правом туре.

Особенно грустно на фоне первой половины сезона: «Сибирь» финишировала третьей в своей группе и попала в плей-офф за повышение в Первую лигу, но там уступили в двух матчах «Ротору» Дениса Бояринцева. После этого поникли.

Не помогла даже смена тренера: Алексея Медведева уволили в середине августа после четырех матчей без побед. Сменщик Виктор Тренев немного улучшил результаты, но все равно не прекратил падение команды.

Теперь новая проблема – уже не игровая, еще и с участием капитана.

Фото: ФК «Сибирь»