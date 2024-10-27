«Шанхай Порт» обыграл «Цанчжоу» и обошел «Шанхай» Слуцкого благодаря голу У Лэя с паса Оскара. У форварда 32-й мяч за 29 туров

«Шанхай Порт» победил «Цанчжоу» (1:0) и вернулся на 1-е место в Суперлиге Китая.

Единственный мяч на 14-й минуте забил китайский нападающий У Лэй, для него это 32-й гол в чемпионате Китая. Ассист у бразильца Оскара после подачи углового.

Благодаря этой победе и ничьей «Шанхая» Слуцкого в параллельном матче «Шанхай Порт» вернулся на 1-е место в Суперлиге Китая, упущенное из-за поражения в предыдущем туре.

Перед последним туром «Шанхай Шеньхуа » на одно очко отстает от лидирующего «Шанхай Порт »: у команды Слуцкого 74 очка, у конкурента – 75.

«Порт» в последнем туре сыграет с 6-й командой лиги «Тяньцзинь Тайгер», а «Шанхай» Слуцкого отправится в гости к 3-й команде лиги «Чэнду». За развязкой чемпионата Китая следите на Спортсе’’ в воскресенье, 2 ноября, в 10:30 мск.