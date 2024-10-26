Педри считал, что Хави форсирует его возвращение после травм. Отношения между ними стали напряженными
Педри был недоволен решениями Хави в прошлом сезоне.
В прошлом сезоне у полузащитника было три травмы, из-за которых он пропустил в общей сложности почти 130 дней.
Как передает Football Espana со ссылкой на Cadena SER, отношения между Педри и главным тренером «Барселоны» стали более напряженными из-за того, что футболист считал, будто его возвращение в состав форсируется.
Ранее хавбек также заявлял, что после увольнения Хави и назначения Ханси Флика команда стала намного выносливее, а сам он чувствует себя свободнее.
Хави считает, что «Барса» пытается дискредитировать его. Экс-тренера каталонцев задели слова Педри о прогрессе команды в физике при Флике
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Espana
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