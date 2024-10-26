Педри считал, что Хави форсирует его возвращение после травм. Отношения между ними стали напряженными

Педри был недоволен решениями Хави в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне у полузащитника было три травмы, из-за которых он пропустил в общей сложности почти 130 дней.

Как передает Football Espana со ссылкой на Cadena SER, отношения между Педри и главным тренером «Барселоны» стали более напряженными из-за того, что футболист считал, будто его возвращение в состав форсируется.

Ранее хавбек также заявлял , что после увольнения Хави и назначения Ханси Флика команда стала намного выносливее, а сам он чувствует себя свободнее.

Хави считает, что «Барса» пытается дискредитировать его. Экс-тренера каталонцев задели слова Педри о прогрессе команды в физике при Флике