Колосков об РПЛ: «Все молодые и перспективные в «Локо», «Зените» и «Крыльях», но их все равно единицы. В «Динамо» ребята играют по 3 года, и никакого прогресса»
«Не скажу, что у нас в чемпионате играет очень много молодых футболистов. Это большое преувеличение.
Где вы в РПЛ нашли много прогрессирующей молодежи? В том же «Динамо» ребята играют по три года, но никакого прогресса я не наблюдаю.
Да, в «Локомотиве» и «Крыльях Советов» есть молодые ребята. Но их все равно единицы, молодых и перспективных у нас в лиге можно пересчитать по пальцам одной руки.
Все молодые и перспективные у нас в «Локомотиве», «Зените» и «Крыльях». Так что я не вижу тренда на омоложение чемпионата. Слава богу, что у нас появилась молодежь. Это уже о многом говорит.
Но теперь важно, чтобы ребята с задатками выросли в стабильных футболистов высокого уровня, которые были бы востребованы на Западе», – сказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Колосков о пиве на футболе: «Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво – я за водку на стадионах!» Если кто-то любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?»
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