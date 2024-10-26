  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков об РПЛ: «Все молодые и перспективные в «Локо», «Зените» и «Крыльях», но их все равно единицы. В «Динамо» ребята играют по 3 года, и никакого прогресса»
9

Колосков об РПЛ: «Все молодые и перспективные в «Локо», «Зените» и «Крыльях», но их все равно единицы. В «Динамо» ребята играют по 3 года, и никакого прогресса»

Вячеслав Колосков высказался о количестве молодых игроков в РПЛ.

«Не скажу, что у нас в чемпионате играет очень много молодых футболистов. Это большое преувеличение.

Где вы в РПЛ нашли много прогрессирующей молодежи? В том же «Динамо» ребята играют по три года, но никакого прогресса я не наблюдаю.

Да, в «Локомотиве» и «Крыльях Советов» есть молодые ребята. Но их все равно единицы, молодых и перспективных у нас в лиге можно пересчитать по пальцам одной руки.

Все молодые и перспективные у нас в «Локомотиве», «Зените» и «Крыльях». Так что я не вижу тренда на омоложение чемпионата. Слава богу, что у нас появилась молодежь. Это уже о многом говорит.

Но теперь важно, чтобы ребята с задатками выросли в стабильных футболистов высокого уровня, которые были бы востребованы на Западе», – сказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Колосков о пиве на футболе: «Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво – я за водку на стадионах!» Если кто-то любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВячеслав Колосков
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Колосков о пиве на футболе: «Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво – я за водку на стадионах!» Если кто-то любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?»
3223 октября, 12:17
Колосков о словах Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «Он сам 15 лет работает тренером. Пусть объяснит нам, почему это происходит»
3622 октября, 16:10
Колосков о паспорте РФ Сантоса: «Гражданство ему сделали в интересах «Зенита». Сборная тут вообще ни при чем. Ему же 30 лет, а играть мы будем минимум через 3 года»
15322 октября, 07:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Германии. «Байер» сыграет с «Вердером», «Боруссия» Дортмунд уступила «Аугсбургу», «Лейпциг» победил «Фрайбург»
1412 минут назад
ЦСКА не проигрывает 8 матчей: 6 побед и 2 ничьих. Дальше – «Спартак»
1115 минут назад
ЦСКА не смог обыграть «Факел», играя в большинстве с 66-й минуты – 0:0
4516 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА и «Факел» не забили, «Ростов» принимает «Ахмат», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
22316 минут назад
Акинфеев отыграл 70 000 минут за ЦСКА во всех турнирах. Вратарь проводит 780-й матч за армейцев
428 минут назад
Александр Дюков: «Мы с Чеферином регулярно обсуждаем допуск российских команд. Буду продолжать диалог и дальше»
832 минуты назад
Топурия – явный фаворит в бою с Холлоуэем
141 минуту назадРеклама
Мостовой о матче с Брунеем: «Зачем унижать себя до такой степени? Как-то несерьезно»
843 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Лечче», «Интер» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье
1348 минут назад
Холанд забил 11-й гол в 9 матчах АПЛ. Он прервал 3-матчевую серию без голов в лиге
556 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Вердер» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
8 минут назад
Сборной Нигерии присудили техническую победу после инцидента в ливийском аэропорту и бойкотом матча. КАФ признала нарушения Ливией правил приема гостевых команд
18 минут назад
«Боруссия» уступила «Аугсбургу» – 1:2. Дортмундцы проиграли 3 из 4 последних матчей
512 минут назад
Сенхаджи получил прямую красную в матче с ЦСКА. Защитник «Факела» в падении придержал за футболку Гуарирапу
728 минут назадФото
«Ростов» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
1437 минут назад
Чемпионат Франции. «Ланс» примет «Лилль», «Сент-Этьен» против «Анжера», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
741 минуту назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Таавуна», «Аль-Иттифак» Джеррарда играет с «Аль-Фейхой»
1241 минуту назадLive
«Наполи» победил «Лечче» (1:0) благодаря голу Ди Лоренцо. Команда Конте выиграла 4 матча подряд и лидирует в таблице
549 минут назад
Рюдигер открыт к продлению контракта с «Реалом». Он чувствует себя комфортно и не рассматривает вариант с Саудовской Аравией
6сегодня, 14:33
Смородская о матчах с Сирией и Брунеем: «Пустая трата денег. Сборная должна существовать, но зачем ей Бруней?»
3сегодня, 14:17