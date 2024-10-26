Колосков об РПЛ: «Все молодые и перспективные в «Локо», «Зените» и «Крыльях», но их все равно единицы. В «Динамо» ребята играют по 3 года, и никакого прогресса»

Вячеслав Колосков высказался о количестве молодых игроков в РПЛ.

«Не скажу, что у нас в чемпионате играет очень много молодых футболистов. Это большое преувеличение.

Где вы в РПЛ нашли много прогрессирующей молодежи? В том же «Динамо » ребята играют по три года, но никакого прогресса я не наблюдаю.

Да, в «Локомотиве » и «Крыльях Советов » есть молодые ребята. Но их все равно единицы, молодых и перспективных у нас в лиге можно пересчитать по пальцам одной руки.

Все молодые и перспективные у нас в «Локомотиве», «Зените » и «Крыльях». Так что я не вижу тренда на омоложение чемпионата. Слава богу, что у нас появилась молодежь. Это уже о многом говорит.

Но теперь важно, чтобы ребята с задатками выросли в стабильных футболистов высокого уровня, которые были бы востребованы на Западе», – сказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков .

Колосков о пиве на футболе: «Уже пять лет говорю: «Я не то что за пиво – я за водку на стадионах!» Если кто-то любит его, пусть пьет на здоровье. Что в этом такого?»