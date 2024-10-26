Виктор Гончаренко: «Любому тренеру и команде хочется обыграть «Спартак», так сложилось исторически. У меня есть рычаги, чтобы хорошо настроить игроков на красно-белых»

Виктор Гончаренко заявил, что знает, как настроить игроков на «Спартак».

«Приезд «Спартака » – это всегда большое событие. У меня есть рычаги для того, чтобы хорошо настроить игроков на «Спартак». Этот тот случай, когда футболиста можно ночью разбудить и он скажет, что готов играть против красно‑белых.

В моей практике было много матчей со «Спартаком», любому тренеру и команде хочется обыграть московский клуб, так сложилось исторически», – сказал Гончаренко в эфире программы «Все на Матч!».