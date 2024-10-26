«Спартак» часто плох в обороне, поэтому минимум один пропущенный от «Пари» кажется высоко вероятным событием». Прогноз Самсонова

Валерий Самсонов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак» в рамках 13-го тура Мир РПЛ.

Автор Спортса’’ поставил на тотал «Пари НН» больше 1 гола с коэффициентом 2.60.

«Виктор Гончаренко обыгрывал «Спартак» во главе пяти команд: «Кубань», «Уфа», ЦСКА, «Краснодар», «Урал» и обладает приличной статистикой в матчах с красно-белыми: всего четыре поражения в 17 матчах. А гостевая победа в кубке против лидера РПЛ точно положительно скажется на подготовке к матчу чемпионата. «Спартак» часто плох в обороне, поэтому минимум один пропущенный от «Пари» кажется высоко вероятным событием», – считает Самсонов.

Матч пройдет 27 октября. Начало – в 14:15 мск.

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