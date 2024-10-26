Флик о класико: «Реал» – команда с игроками мирового уровня, но я верю в «Барселону». Каждый отрабатывает друг за друга, мы едины – и в этом наша сила»
Ханс-Дитер Флик описал, за счет чего можно выиграть класико.
«Мы играем с «Реалом», командой с футболистами мирового уровня, но все же я по-настоящему верю в свою команду. Я верю в нее.
Мы очень качественно работаем и с мячом, и без мяча. И именно это мы и хотим увидеть. Все отрабатывают друг за друга.
Это самое важное – что мы едины. В этом наша главная сила», – сказал тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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