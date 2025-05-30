Рафинья о Ямале: «У него нет потолка возможностей – все зависит от него. Если он хочет достичь вершины, то легко это сделает»

Рафинья выделил главные качества Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» забил 18 голов и сделал 25 передач в 55 матчах во всех турнирах в прошедшем сезоне.

– Вы поддерживаете особые отношения с Ламином, который прислушивается к вашим советам. Что вы о нем скажете?

– У него нет потолка возможностей. Он может оказаться на том уровне, на котором сам захочет. Я уже говорил с ним об этом и дал понять это предельно ясно.

Все зависит от него. У него есть мастерство, преданность делу и хорошая трудовая этика. И то, что он делает на поле, видят все.

На мой взгляд, у него нет предела. Если он хочет достичь вершины, то легко это сделает, – сказал вингер «Барселоны» Рафинья .