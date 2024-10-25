Агуэро про фаворитов ЛЧ: «Надеюсь на «Барселону» и «Ман Сити». У них возникают проблемы в некоторых играх, но в итоге они все равно доминируют»

Серхио Агуэро высказался о фаворитах Лиги чемпионов.

«В новом формате все это довольно странно. Думаю, сюрпризов будет немного. Команды более низкого уровня, чем «Манчестер Сити», «Реал », «Барселона», «Бавария », «Ливерпуль », «Интер » и «Арсенал », все еще имеют возможность преуспеть.

Надеюсь, что это будут «Барселона» и «Манчестер Сити». У них возникают проблемы в некоторых играх, но в итоге они все равно доминируют. Но если бы мне пришлось делать ставку на фаворита, то я бы сказал, что чувствую, что в финал выйдут две команды, от которых этого не ждут», – отметил экс-форвард сборной Аргентины.