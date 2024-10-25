Агуэро о класико: «У «Барсы» больше шансов, но у «Реала» в последние 10 минут появляется то, чего нет у остальных. Им не нужно и 20% владения, чтобы забить»

Серхио Агуэро высказался о предстоящем класико.

26 октября «Реал » и «Барселона » встретятся в 11-м туре Ла Лиги. Каталонцы лидируют в таблице, набрав 27 очков за 10 матчей. Мадридцы на второй строчке с отставанием в 3 балла.

«Это будет хорошая игра. Я не буду делать прогноз, но «Барса» очень сильна.

Поле всегда влияет, и будет сложно, но у них больше шансов на победу, чем у мадридцев. Хотя «Реалу» не нужно даже 20% владения мячом, чтобы забить.

Почему так происходит? Неизвестно, но исторически в последние 10 минут матча у них есть то, чего нет у остальных. Я испытал это на себе в «Атлетико ».

Говорят, что дело в удаче, везении или невезении соперников, но это не так. Если ты столько раз выигрываешь подобным образом, это не везение, а то, чего нет у остальных», – сказал бывший форвард «Атлетико» и «Барсы» Серхио Агуэро .

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