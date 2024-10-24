Экс-арбитр Лаос о пенальти в ворота «Атлетико»: «Отличная возможность для УЕФА показать нам переговоры судей. Это невозможно объяснить, ВАР придумали именно для таких игр»
Лаос прокомментировал назначение пенальти в матче Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Лиллем» (1:3).
На 74-й минуте при счете 1:1 итальянский арбитр Марко Гуида назначил пенальти в ворота «Атлетико» после падения Бенжамена Андре в борьбе за мяч с Коке. Джонатан Дэвид реализовал 11-метровый. «Атлетико» обратился по данному эпизоду в УЕФА.
«В футболе бывают неясные моменты. Спустя 20-30 секунд нужно отправлять судью смотреть [повтор]. Он видел эпизод с одного ракурса.
Это невозможно объяснить. Завтра мои дети спросят меня об этом, и я не смогу объяснить. ВАР придумали именно для таких матчей.
Для УЕФА это невероятная возможность открыть этот черный ящик и показать нам переговоры. Мне кажется, что этот вопрос должен был быть рассмотрен за 30 секунд.
Это был тяжелый вечер. Официальной информации по-прежнему нет, и мы со всем сочувствием пытаемся понять, что произошло.
На поле действительно можно ошибиться. Мы просто живые существа, которые смотрят Лигу чемпионов. Игры проходят на невероятной скорости, и арбитрам нужна помощь», – сказал бывший арбитр в эфире Movistar.
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