Стогниенко о проблемах Оkkо с интершумом на матче ЛК АПОЭЛ – «Борац»: «Кабель камеры сгорел из-за пиротехники фанатов» 

Владимир Стогниенко рассказал о проблемах Оkko с трансляцией матча Лиги конференций.

«У нас были проблемы с интершумом на матче АПОЭЛ – «Борац » (0:1).

Причина такая: «Кабель камеры №9 сгорел из-за пиротехники фанатов АПОЭЛ. Кабель заменен, теперь звук должен быть в норме», – написал комментатор.