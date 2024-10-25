Стогниенко о проблемах Оkkо с интершумом на матче ЛК АПОЭЛ – «Борац»: «Кабель камеры сгорел из-за пиротехники фанатов»
Владимир Стогниенко рассказал о проблемах Оkko с трансляцией матча Лиги конференций.
«У нас были проблемы с интершумом на матче АПОЭЛ – «Борац» (0:1).
Причина такая: «Кабель камеры №9 сгорел из-за пиротехники фанатов АПОЭЛ. Кабель заменен, теперь звук должен быть в норме», – написал комментатор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Владимира Стогниенко
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