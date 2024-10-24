Вингер «Байера» Адли сломал малоберцовую кость в матче с «Брестом» и выбыл на несколько месяцев
Полузащитник «Байера» Амин Адли сломал малоберцовую кость.
24-летний игрок получил травму во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Брестом» (1:1). Сегодня марокканца прооперируют.
«Байер» сообщил, что Адли выбыл как минимум до января 2025-го.
Статистику вингера можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Байера»
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