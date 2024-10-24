Вингер «Байера» Адли сломал малоберцовую кость в матче с «Брестом» и выбыл на несколько месяцев

Полузащитник «Байера» Амин Адли сломал малоберцовую кость.

24-летний игрок получил травму во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Брестом » (1:1). Сегодня марокканца прооперируют.

«Байер » сообщил, что Адли выбыл как минимум до января 2025-го.

Статистику вингера можно изучить здесь .