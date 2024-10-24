Руководитель стадиона «Фишт» о матче России и Брунея: «РФС изначально к нам не обращался. Поле в прекрасном состоянии, сейчас лучшее время года для него»

РФС не рассматривал Сочи в качестве места проведения матча России и Брунея.

Об этом рассказал руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов.

Сегодня РФС объявил , что Россия и Бруней сыграют 15 ноября в Краснодаре , а также опроверг информацию о том, что Сочи не был выбран местом проведения матча из-за качества поля на стадионе.

– К нам изначально не обращались из РФС. Никакого запроса на проведение матча не было. У нас нет нюансов, связанных с невозможностью проведения матча. Пока мы придерживаемся расписания на ноябрь, запроса на матч сборной там нет.

– В каком состоянии находится газон?

– В прекрасном состоянии. Сейчас самое лучшее время года для него, – сказал руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов.