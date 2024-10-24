Руководитель стадиона «Фишт» о матче России и Брунея: «РФС изначально к нам не обращался. Поле в прекрасном состоянии, сейчас лучшее время года для него»
РФС не рассматривал Сочи в качестве места проведения матча России и Брунея.
Об этом рассказал руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов.
Сегодня РФС объявил, что Россия и Бруней сыграют 15 ноября в Краснодаре, а также опроверг информацию о том, что Сочи не был выбран местом проведения матча из-за качества поля на стадионе.
– К нам изначально не обращались из РФС. Никакого запроса на проведение матча не было. У нас нет нюансов, связанных с невозможностью проведения матча. Пока мы придерживаемся расписания на ноябрь, запроса на матч сборной там нет.
– В каком состоянии находится газон?
– В прекрасном состоянии. Сейчас самое лучшее время года для него, – сказал руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости