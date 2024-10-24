«Зенит» встретится с «Локомотивом». Поддержите сине-бело-голубых в принципиальном матче!
В 13-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграет с «Локомотивом».
Матч пройдет в воскресенье, 27 октября, в 19:30 на стадионе «Газпром Арена».
Петербуржцы после 12 туров расположились на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 29 очков. Железнодорожники же идут на третьем месте и отстают от сине-бело-голубых на два очка.
Перед началом матча на стадионе пройдет выступление группы «5УТРА». Также болельщики перед игрой могут посетить развлекательные площадки, фудкорты и яркие фотозоны. Приходите поддержать «Зенит» в матче против «Локомотива»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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