«Зенит» встретится с «Локомотивом». Поддержите сине-бело-голубых в принципиальном матче!

В 13-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграет с «Локомотивом».

Матч пройдет в воскресенье, 27 октября, в 19:30 на стадионе «Газпром Арена».

Петербуржцы после 12 туров расположились на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 29 очков. Железнодорожники же идут на третьем месте и отстают от сине-бело-голубых на два очка.

Перед началом матча на стадионе пройдет выступление группы «5УТРА». Также болельщики перед игрой могут посетить развлекательные площадки, фудкорты и яркие фотозоны. Приходите поддержать «Зенит» в матче против «Локомотива»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .