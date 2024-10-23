У Гнабри 5 ассистов в матчах с «Барсой» в ЛЧ. Только у Неймара больше в играх с одним соперником – 8 с «Селтиком»
Серж Гнабри отдал 5-ю голевую передачу в матчах с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
Сегодня «Бавария» играет в гостях с каталонцами (1:3, перерыв) в 3-м туре Лиги чемпионов. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
29-летний нападающий сделал результативную передачу при голе Харри Кейна на 18-й минуте матча.
Таким образом, 5 из 8 результативных передач немца в Лиге чемпионов были отданы в матчах против «Барселоны».
По данным Opta, только Неймар сделал больше передач против одного соперника в истории турнира. На счету бразильца 8 ассистов в матчах с «Селтиком».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Opta
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