У Гнабри 5 ассистов в матчах с «Барсой» в ЛЧ. Только у Неймара больше в играх с одним соперником – 8 с «Селтиком»

Серж Гнабри отдал 5-ю голевую передачу в матчах с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Сегодня «Бавария » играет в гостях с каталонцами (1:3, перерыв) в 3-м туре Лиги чемпионов . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

29-летний нападающий сделал результативную передачу при голе Харри Кейна на 18-й минуте матча.

Таким образом, 5 из 8 результативных передач немца в Лиге чемпионов были отданы в матчах против «Барселоны».

По данным Opta, только Неймар сделал больше передач против одного соперника в истории турнира. На счету бразильца 8 ассистов в матчах с «Селтиком ».