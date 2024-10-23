Хаманн о преемнике Салаха в «Ливерпуле»: «Я бы выбрал Сака или Санчо, если он сможет вернуть форму как в «Боруссии». Но никому не воспроизвести статистику Мохамеда»
Дитмар Хаманн назвал игроков, на которых «Ливерпулю» стоит обратить внимание.
«Никому не воспроизвести статистику Салаха и его способность всегда быть в распоряжении команды. Если бы я выбирал того, кто мог бы его заменить, «Ливерпулю» следовало бы подписать Букайо Сака.
Если Джейдон Санчо сможет вернуть форму, в которой был в «Боруссии», он тоже мог бы стать одним из вариантов. В краткосрочной перспективе «Ливерпулю» есть, кого выпускать на правом фланге», – сказал бывший полузащитник «красных» в интервью Flashscore.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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