Вальверде стал лучшим тренером сентября в Ла Лиге. Он обошел Флика и Анчелотти
Эрнесто Вальверде признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.
60-летний главный тренер «Атлетика» был выбран лучшим по итогам сентября, в котором его команда не потерпела поражений в четырех матчах – три победы и ничья.
Вальверде обошел в голосовании Ханса-Дитера Флика из «Барселоны» и Карло Анчелотти из «Реала».
Изображение: laliga.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Ла Лиги
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