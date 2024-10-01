Вальверде стал лучшим тренером сентября в Ла Лиге. Он обошел Флика и Анчелотти

Эрнесто Вальверде признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге.

60-летний главный тренер «Атлетика » был выбран лучшим по итогам сентября, в котором его команда не потерпела поражений в четырех матчах – три победы и ничья.

Вальверде обошел в голосовании Ханса-Дитера Флика из «Барселоны» и Карло Анчелотти из «Реала ».

Изображение: laliga.com