Защитник ЦСКА Роша стал отцом – у них с женой родилась дочь

Виллиан Роша стал отцом.

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что у бразильского защитника и его супруги родилась дочь.

Напомним, в связи с рождением ребенка Роша на несколько дней покинул расположение московского клуба.

В текущем сезоне Мир РПЛ защитник провел 12 матчей. Его статистика – здесь .