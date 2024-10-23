Защитник ЦСКА Роша стал отцом – у них с женой родилась дочь
Виллиан Роша стал отцом.
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что у бразильского защитника и его супруги родилась дочь.
Напомним, в связи с рождением ребенка Роша на несколько дней покинул расположение московского клуба.
В текущем сезоне Мир РПЛ защитник провел 12 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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