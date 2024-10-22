Роша уехал в Бразилию к беременной жене. ЦСКА отпустил игрока на несколько дней
Виллиан Роша уехал в Бразилию к рожающей жене.
«Виллиан Роша прибыл в Бразилию к своей беременной жене. Ожидается, что он станет отцом сегодня, либо завтра утром. Поездка была полностью согласована с ЦСКА. Клуб разрешил игроку уехать на несколько дней.
Виллиан очень рад, что оказался в ЦСКА и проводит один из своих лучших сезонов в профессиональной карьере», – сообщили в агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА.
В текущем сезоне Мир РПЛ Роша сыграл 12 матчей. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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