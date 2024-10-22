Роша уехал в Бразилию к беременной жене. ЦСКА отпустил игрока на несколько дней

Виллиан Роша уехал в Бразилию к рожающей жене.

«Виллиан Роша прибыл в Бразилию к своей беременной жене. Ожидается, что он станет отцом сегодня, либо завтра утром. Поездка была полностью согласована с ЦСКА. Клуб разрешил игроку уехать на несколько дней.

Виллиан очень рад, что оказался в ЦСКА и проводит один из своих лучших сезонов в профессиональной карьере», – сообщили в агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА .

В текущем сезоне Мир РПЛ Роша сыграл 12 матчей. Его статистика – здесь .