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Роша уехал в Бразилию к беременной жене. ЦСКА отпустил игрока на несколько дней

Виллиан Роша уехал в Бразилию к рожающей жене.

«Виллиан Роша прибыл в Бразилию к своей беременной жене. Ожидается, что он станет отцом сегодня, либо завтра утром. Поездка была полностью согласована с ЦСКА. Клуб разрешил игроку уехать на несколько дней.

Виллиан очень рад, что оказался в ЦСКА и проводит один из своих лучших сезонов в профессиональной карьере», – сообщили в агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА.

В текущем сезоне Мир РПЛ Роша сыграл 12 матчей. Его статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoВиллиан Роша
logoСпорт-Экспресс
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