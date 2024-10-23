«Барселона» и «Атлетико» могут провести декабрьский матч Ла Лиги в Майами
«Барселона» может провести официальный матч в США уже в этом году.
ESPN утверждает, что Ла Лига продолжает работать над организацией «домашней» игры каталонцев против «Атлетико» на «Хард Рок Стэдиум».
Ранее проведению матча чемпионата Испании в Америке противились Королевская испанская футбольная федерация, ФИФА и Федерация футбола США, однако к текущему моменту часть проблем уже решена, поэтому у клубов возникла реальная возможность сыграть в Майами в декабре.
Источник ESPN в ФИФА подтвердил, что Ла Лига и команды прорабатывают такой вариант, но отказался озвучивать позицию Международной федерации футбола по этому вопросу.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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