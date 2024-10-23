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Ямаль о матче с «Реалом»: «В дебютном класико было волнительно. Такие игры решаются мелкими деталями, «Барса» намерена выиграть в субботу»

Ламин Ямаль настроен на победу в класико.

«Барселона» сыграет в гостях с «Реалом» в субботу в рамках 11-тура Ла Лиги.

«Честно говоря, я не нервничаю перед матчами, но в дебютном класико было волнительно. Я видел лица соперников и понимал, насколько они хороши. И как раз когда я выходил на поле, было немного нервно, но когда я начал играть, все забывалось. Я играл и наслаждался моментом.

Ты видишь качество игры в таких матчах. В конце концов, они решаются мелкими деталями. Класико всегда особенные. Это класико мы все хотим выиграть», – сказал вингер «Барселоны» в интервью LaLiga World.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКласико
logoЛамин Ямаль
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