Иньеста о Месси в МЛС: «Он участвует в амбициозном проекте, его окружают отличные игроки и ему там комфортно. Лео – это футбол в чистейшем виде, он все доводит до совершенства»

Андрес Иньеста считает «Интер Майами» подходящей командой для Лионеля Месси.

В последний день регулярного чемпионата МЛС Месси вышел на замену и оформил хет-трик в матче с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2). Месси стал лучшим бомбардиром «Интер Майами » за всю историю с 33 голами.

«Я бы сказал, что он нашел среду, где чувствует себя комфортно, где ему спокойно. Он участвует в проекте, который его вдохновляет, в проекте с амбициями, и его окружают отличные игроки. Я бы сказал, что он излучает счастье на поле, он живет этим проектом.

Лео – это футбол в его чистейшем виде. То, что Лео представляет собой как футболист, – это футбол, и это то, что он делает лучше всего. Он умеет доводить все до совершенства», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» в интервью ESPN.