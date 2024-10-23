У Куртуа травма приводящей мышцы бедра. Матч с «Барсой» – через 3 дня

Тибо Куртуа может пропустить класико.

«Реал» сообщил, что у бельгийского вратаря выявлена травма приводящей мышцы левого бедра.

26 октября мадридская команда встретится с «Барселоной» в 11-м туре Ла Лиги . В данный момент неясно, сможет ли Куртуа принять участие в этом матче.

Родриго пропустит матч «Реала» с «Барселоной» из-за травмы задней поверхности бедра