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«Пари НН» принимает «Спартак». Нижегородцы, приходите на домашний матч против москвичей!

«Пари НН» сыграет со «Спартаком» в 13-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 27 октября, в 14:15 на стадионе «Нижний Новгород».

Нижегородцы по итогам 12 туров расположились на 11 месте в турнирной таблице чемпионата с 12-ю очками. «Спартак» же идет на шестом месте, набрав 19 очков. Поддержите «Пари НН» в матче против красно-белых!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoПари НН
натив
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