ЦСКА сыграет с «Факелом». Приходите на домашний матч против воронежцев!
ЦСКА встретится с «Факелом» в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 26 октября, в 16:30 на стадионе «ВЭБ Арена».
Армейцы после 12 туров расположились на четвертой строчке чемпионата, обладая 23-я очками. Воронежцы же занимают 14-ю строчку, набрав 10 очков. Приходите поддержать ЦСКА в домашнем матче против «Факела»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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