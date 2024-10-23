ЦСКА сыграет с «Факелом». Приходите на домашний матч против воронежцев!

ЦСКА встретится с «Факелом» в 13-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 26 октября, в 16:30 на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы после 12 туров расположились на четвертой строчке чемпионата, обладая 23-я очками. Воронежцы же занимают 14-ю строчку, набрав 10 очков. Приходите поддержать ЦСКА в домашнем матче против «Факела»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .