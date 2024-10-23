Капитан «Виллы» Макгинн о лидерстве в ЛЧ: «Не намерены на этом останавливаться. Создаем сейчас что-то восхитительное»
Джон Макгинн оценил лидерство «Астон Виллы» в общем этапе Лиги чемпионов.
Во вторник бирмингемцы обыграли в 3-м туре «Болонью» (2:0) и с 9 очками лидируют в таблице.
«Это потрясающе! Три матча в Лиге чемпионов и три победы, к тому же без единого пропущенного гола – это что-то! Но мы не намерены на этом останавливаться. Мы сейчас создаем что-то восхитительное.
Этот клуб – мой дом. Я провожу здесь седьмой сезон. За это время были взлеты и падения. Настоящие американские горки. Надеюсь, теперь будем только карабкаться ввысь», – сказал капитан «Астон Виллы».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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