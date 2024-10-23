«Астон Вилла» лидирует в ЛЧ, выиграв все 3 матча. Общий счет – 6:0

«Астон Вилла» лидирует в общем этапе Лиги чемпионов, выиграв все три матча.

Во вторник бирмингемцы победили «Болонью» (2:0), а ранее оказались сильнее «Баварии» (1:0) и «Янг Бойз» (3:0).

С 9 очками «Вилла » занимает первое место в таблице по итогам первого игрового дня 3-го тура. По 7 баллов у «Монако», «Спортинга» и «Арсенала».