«Астон Вилла» лидирует в ЛЧ, выиграв все 3 матча. Общий счет – 6:0
«Астон Вилла» лидирует в общем этапе Лиги чемпионов, выиграв все три матча.
Во вторник бирмингемцы победили «Болонью» (2:0), а ранее оказались сильнее «Баварии» (1:0) и «Янг Бойз» (3:0).
С 9 очками «Вилла» занимает первое место в таблице по итогам первого игрового дня 3-го тура. По 7 баллов у «Монако», «Спортинга» и «Арсенала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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