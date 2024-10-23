Ташуев про 0:1: «Ахмат» вроде должен был выигрывать, но ЦСКА больше повезло. Нам нужна более агрессивная линия нападения» 

Сергей Ташуев оценил поражение от ЦСКА (0:1) в Фонбет Кубке России.

«Продолжается та же ситуация, что и была раньше. Вроде команда должна была выигрывать, но ЦСКА больше повезло. Немного не разобрались в моменте со стандартом, мы не знали их розыгрыш. Не среагировали.

Нам не хватает гола. Мы играли без нападающих. Номинальные полузащитники у нас играли в нападении. До штрафной все делаем правильно, но в штрафной нам не хватает наконечника. Нам нужна более агрессивная линия нападения», – сказал тренер «Ахмата ».