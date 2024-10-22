Николич об 1:0 с «Ахматом»: «Игра не очень понравилась, но у ЦСКА три очка и еще одна сухая игра. Ждем следующего соперника, продолжаем битву за трофей»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги игры с «Ахматом».

Армейцы одержали победу со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России и вышли в плей-офф Пути РПЛ.

– Все ли вам понравилось в игре ЦСКА? Или были моменты, которые требуют улучшений?

– Были моменты. Если честно, игра не очень понравилась, но у нас три очка и еще одна сухая игра, это всегда нравится. Ребята не показали игру на все 100 процентов, считаю это неправильным, но так бывает.

Когда у нас три очка и сухая игра, то это можно воспринимать, если бы этого не было – то это уже большие проблемы. Ну, ничего, у нас все здоровы, и мы на первом месте в группе, мы довольны этим. Ждем следующего соперника по Пути РПЛ, продолжаем свою битву за трофей. Огромное спасибо болельщикам, очень приятно, когда шум на стадионе.

– Расскажите про розыгрыш углового, с которого забил Койта. Когда начали такое наигрывать или это был ситуативный момент?

– С приходом Пьянича мы стали работать над розыгрышами стандартов. Это было одной из причин, почему мы не показывали товарищескую игру с «Пари НН».

– Было ощущение, что у Койта и Гуарирапы все получалось на поле. Так ли это или им есть над чем работать?

– Конечно, им еще есть над чем работать. Рад, что Койта забил свой дебютный мяч за ЦСКА. У этого парня есть качество, просто ему нужно было дождаться этого гола. Думаю, он может играть еще лучше, как и Сауль.

– У вас есть предпочтения какие‑то по следующему сопернику в Кубке России?

– Нет, мы на это не влияем. Нужно спокойно посмотреть игру «Акрона» и «Рубина», чтобы узнать своего соперника, – сказал Николич .