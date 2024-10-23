«Арсенал не пропустил в трех матчах ЛЧ подряд – впервые с 2007-го, когда тренировал Венгер
«Арсенал» не пропустил ни одного гола в трех подряд матчах ЛЧ.
Команда под руководством Микеля Артеты обыграла «Шахтер» (1:0) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Таким образом, «Арсенал» не пропустил ни одного гола в трех последних матчах в еврокубковом турнире впервые с ноября 2007 года. Тогда командой руководил Арсен Венгер. В том розыгрыше турнира «Арсенал» вылетел в 1/8 финала, проиграв ПСВ.
Кроме того, лондонский клуб пропустил всего один гол в последних шести матчах группового/общего этапа ЛЧ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Squawka
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