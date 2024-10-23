«Арсенал не пропустил в трех матчах ЛЧ подряд – впервые с 2007-го, когда тренировал Венгер

«Арсенал» не пропустил ни одного гола в трех подряд матчах ЛЧ.

Команда под руководством Микеля Артеты обыграла «Шахтер » (1:0) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Таким образом, «Арсенал » не пропустил ни одного гола в трех последних матчах в еврокубковом турнире впервые с ноября 2007 года. Тогда командой руководил Арсен Венгер . В том розыгрыше турнира «Арсенал» вылетел в 1/8 финала, проиграв ПСВ.

Кроме того, лондонский клуб пропустил всего один гол в последних шести матчах группового/общего этапа ЛЧ.