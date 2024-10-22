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Дюгарри о будущем Зидана: «Он спокойно сидит дома и ничего не просит. Зинедин сказал мне: «Не собираюсь строить график, исходя из слухов»

Кристоф Дюгарри высказался о будущем Зинедина Зидана.

«Я уже задавал ему вопрос: «Почему ты не отвечаешь на это?» Он мне сказал: «Почему ты хочешь, чтобы именно СМИ решали мой график и мое расписание? Стоит какому-нибудь изданию пустить слух, и я должен подтверждать или опровергать?» Он спокойно сидит у себя дома и ничего не просит ни у кого.

Я задал ему этот вопрос, когда появились слухи о Бразилии – потому что я бы считал невероятным и потрясающим, если бы он стал тренером сборной Бразилии – и сказал ему: «Почему, если ты не хочешь туда идти, ты не опровергнешь [слухи]?»

Он ответил: «Я не собираюсь строить свой график, исходя из высказываний людей, которые запускают слухи». Если каждый раз реагировать на слухи, он проведет всю жизнь, только отвечая на них», – заявил бывший полузащитник сборной Франции в программе Rothen s’enflamme на RMC.

Дюгарри о слухах про Зидана и Саудовскую Аравию: «Он туда не поедет. Зинедин ждет сборную Франции, но уже много лет дверь для него закрыта»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoЗинедин Зидан
Кристоф Дюгарри
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