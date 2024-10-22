Маурисио о 6 подряд титулах «Зенита»: «Уровень РПЛ упал. Раньше было много высококвалифицированных игроков, 5-6 клубов боролись за чемпионство. Сейчас такого нет»

Маурисио считает доминирование «Зенита» признаком снижения уровня Мир РПЛ.

– Хорошо ли для РПЛ, что «Зенит» шесть лет подряд становится чемпионом?

– Для «Зенита», конечно, шесть чемпионств подряд – это отличный показатель. Но для чемпионата, наверное, нет. Видно, что уровень лиги упал.

Раньше было очень много высококвалифицированных игроков. У «Зенита» – Халк , Витцель и Данни. У «Динамо » – Самба, Кураньи и Вальбуэна. У ЦСКА – Думбия, Муса и Вагнер Лав. И таких клубов было пять-шесть, высочайшая конкуренция за чемпионство.

Сейчас такого нет, у «Зенита» очень сильный состав, разница с другими командами существенная, – сказал экс-игрок «Зенита» и «Ахмата».