Маурисио о 6 подряд титулах «Зенита»: «Уровень РПЛ упал. Раньше было много высококвалифицированных игроков, 5-6 клубов боролись за чемпионство. Сейчас такого нет»
Маурисио считает доминирование «Зенита» признаком снижения уровня Мир РПЛ.
– Хорошо ли для РПЛ, что «Зенит» шесть лет подряд становится чемпионом?
– Для «Зенита», конечно, шесть чемпионств подряд – это отличный показатель. Но для чемпионата, наверное, нет. Видно, что уровень лиги упал.
Раньше было очень много высококвалифицированных игроков. У «Зенита» – Халк, Витцель и Данни. У «Динамо» – Самба, Кураньи и Вальбуэна. У ЦСКА – Думбия, Муса и Вагнер Лав. И таких клубов было пять-шесть, высочайшая конкуренция за чемпионство.
Сейчас такого нет, у «Зенита» очень сильный состав, разница с другими командами существенная, – сказал экс-игрок «Зенита» и «Ахмата».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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