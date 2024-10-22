Маурисио об уходе из «Зенита»: «Манчини пришел и сразу стал менять состав – я был в отпуске, когда агенту сказали: «Ищите новые варианты». После разговора с тренером понял, что не получу шанса»
Маурисио рассказал, что решил покинуть «Зенит» из-за Роберто Манчини.
– Была очень неприятная ситуация. Я находился в отпуске, а спортивный директор «Зенита» позвонил моему агенту и сказал: «Манчини не хочет видеть Маурисио в команде. Вам нужно искать новые варианты». И так было еще с 10-12 игроками команды
Я очень удивился и расстроился, ведь Роберто ни разу не видел меня в тренировочном процессе. Не знал мои сильные и слабые стороны... Пришел и сразу же стал менять состав.
– Манчини с тобой вообще не разговаривал?
– У нас состоялся один разговор в начале летних сборов, но тренер не поменял своего мнения. Тогда понял, что пора искать новый клуб, при Манчини я не получу шанса в «Зените», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Ахмата».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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