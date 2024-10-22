«Акрон» принимает «Рубин». Приходите на домашний матч против казанцев!

«Акрон» сыграет с «Рубином» в 6-м раунде Фонбет Кубка России.

Матч пройдет в среду, 23 октября, в 20:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Акрон» по итогам пяти раундов турнира находится на втором месте в группе D, обладая восьмью очками. Казанцы же идут на третьем месте в группе, отставая от «Акрона» на два очка. Поддержите команду в кубковом матче против «Рубина»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .