«Акрон» принимает «Рубин». Приходите на домашний матч против казанцев!
«Акрон» сыграет с «Рубином» в 6-м раунде Фонбет Кубка России.
Матч пройдет в среду, 23 октября, в 20:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Акрон» по итогам пяти раундов турнира находится на втором месте в группе D, обладая восьмью очками. Казанцы же идут на третьем месте в группе, отставая от «Акрона» на два очка. Поддержите команду в кубковом матче против «Рубина»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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