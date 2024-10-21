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  • Покупку «Ньюкасла» мог одобрить наследный принц Саудовской Аравии, следует из утекшей переписки экс-совладелицы клуба. АПЛ не будет пересматривать законность сделки (The Guardian)
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Покупку «Ньюкасла» мог одобрить наследный принц Саудовской Аравии, следует из утекшей переписки экс-совладелицы клуба. АПЛ не будет пересматривать законность сделки (The Guardian)

Власти Саудовской Аравии могли участвовать в сделке по поглощению «Ньюкасла».

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) приобрел клуб в 2021 году за 305 миллионов фунтов. АПЛ одобрила сделку лишь после получения юридических гарантий отсутствия контроля над «Ньюкаслом» властей страны.

В сеть утекла переписка в мессенджере бывшей совладелицы «Ньюкасла» Аманды Стэйвли – из ее содержания следует, что сделка по поглощению клуба могла быть одобрена наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

The Guardian сообщает, что АПЛ не видит причин для пересмотра законности сделки. В то же время лига обратилась в арбитражную комиссию за разъяснением последствий своего решения.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
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logoпремьер-лига Англия
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Политика
logoАманда Стэйвли
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