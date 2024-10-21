«Ювентус» купит Консейсау у «Порту» после аренды за 33-34 млн евро. Вингером довольны
«Ювентус» планирует подписать Франсишку Консейсау на постоянной основе.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в туринском клубе довольны выступлениями вингера – его купят у «Порту» по окончании аренды.
Ожидается, что сумма покупки Консейсау составит около 33-34 млн евро. Детали сделки будут согласованы уже в ближайшее время.
В сезоне-2024/25 Консейсау провел за «Ювентус» 5 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами. Подробную статистику 21-летнего португальца можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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