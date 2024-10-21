«Ювентус» купит Консейсау у «Порту» после аренды за 33-34 млн евро. Вингером довольны

«Ювентус» планирует подписать Франсишку Консейсау на постоянной основе.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в туринском клубе довольны выступлениями вингера – его купят у «Порту» по окончании аренды.

Ожидается, что сумма покупки Консейсау составит около 33-34 млн евро. Детали сделки будут согласованы уже в ближайшее время.

В сезоне-2024/25 Консейсау провел за «Ювентус » 5 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами. Подробную статистику 21-летнего португальца можно найти здесь .