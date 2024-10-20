Неймар заплакал, говоря о травме колена: «Я обошел Пеле по голам за Бразилию, перешел в «Аль-Хилаль», у меня родилась дочь, и затем случилось это. Каждый день вне поля – мучение»
Неймар порвал крестообразную связку колена 18 октября 2023 года в матче за сборную Бразилии против Уругвая в отборе к ЧМ-2026. Недавно вингер «Аль-Хилаля» вернулся к тренировкам.
О его травме и восстановлении сняли видео – бразилец плакал, рассказывая о том, через что прошел.
«Я никогда не думал, что смогу превзойти Пеле по количеству голов за национальную сборную. Это Пеле, понимаете? Я и подумать об этом не мог.
Я переживал невероятный момент в своей жизни: достиг этой цели, перешел в «Аль-Хилаль», у меня родилась дочь... Все складывалось так, что этот год должен был стать выдающимся для меня, и затем это случилось... (в этом момент Неймар начинает плакать).
Я помню момент, когда получил травму, я почувствовал сильную боль. В тот момент я уже понимал, что это серьезно. Больше всего на свете я люблю играть в футбол. Каждый день вдали от поля – это мучение, это то, что причиняет мне сильнейшую боль и страдания.
Но самое важное – это вот это (показывает татуировку на бедре): самые важные люди в моей жизни, мои друзья, моя семья и футбол. Я возвращался после каждой травмы, но я никогда не возвращаюсь наполовину. Я хочу продолжать писать историю», – сказал Неймар.
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