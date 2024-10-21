«Вот если следующий матч «Локо» будет неудачный, тогда может в психологии что-то пошатнуться». Булыкин про 0:2 от «Химок»
Дмитрий Булыкин высказался о том, как повлияет на «Локо» поражение от «Химок» (0:2).
«Сильно не ударит, все будет зависеть от следующей игры, вот если следующий матч будет неудачный, тогда уже может в психологии что-то пошатнуться.
Такие игры случаются, их нужно пережить и двигаться дальше. Главное – уже в следующем матче намного лучше выступить», – сказал бывший форвард «Локомотива».
В следующем туре Мир РПЛ железнодорожники сыграют в гостях с «Зенитом».
После 12 матчей «Локо» занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
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