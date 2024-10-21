«Вот если следующий матч «Локо» будет неудачный, тогда может в психологии что-то пошатнуться». Булыкин про 0:2 от «Химок»

Дмитрий Булыкин высказался о том, как повлияет на «Локо» поражение от «Химок» (0:2).

«Сильно не ударит, все будет зависеть от следующей игры, вот если следующий матч будет неудачный, тогда уже может в психологии что-то пошатнуться.

Такие игры случаются, их нужно пережить и двигаться дальше. Главное – уже в следующем матче намного лучше выступить», – сказал бывший форвард «Локомотива ».

В следующем туре Мир РПЛ железнодорожники сыграют в гостях с «Зенитом ».

После 12 матчей «Локо» занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.