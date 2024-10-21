Конте про 1:0 с «Эмполи»: «Еще никто не забивал на их поле. В 1-м тайме «Наполи» действовал робко, во 2-м я кое-что поменял, и мы заиграли по-другому» 

Антонио Конте оценил победу «Наполи» над «Эмполи» (1:0) в Серии А.

«Этот матч мы хотели выиграть, но когда говорю о таких вещах, то делаю это не для того, чтобы защитить себя. «Эмполи » – одна их тех команд Серии А, которые на ходу, еще никто не забивал на их поле [в текущем чемпионате], так что игра ожидалась сложной.

Первый тайм мне не понравился, мы не показали свой футбол, действовали робко. Возможно, из-за того, что у «Наполи» плохая статистика матчей в Эмполи. Во втором тайме я кое-что поменял, и мы заиграли абсолютно по-другому, так что мы заслужили открыть счет в довольно равном матче. Но если бы «Эмполи» забил первым, то нам не на что было бы жаловаться.

У нас немного вариантов, чтобы выжать максимум из игровых характеристик наших футболистов», – сказал тренер «Наполи ».