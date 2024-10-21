Осинькин о 2:2 с «Оренбургом»: «Удаление спутало «Крыльям» все карты, давление стало очень большим. Пришлось поменять схему» 

Игорь Осинькин оценил ничью «Крыльев Советов» с «Оренбургом» (2:2) в Мир РПЛ.

— До игры вы говорили, что соперник вас удивил составом. В первом тайме вы очень здорово расправились с «Оренбургом». Насколько были готовы?

— Состав — это все‑таки не стиль игры, не организация. В целом мы представляли, в какой футбол могут играть те игроки, которые есть в наличии. Удаление нам спутало все карты. До удаления достаточно хорошо контролировали игру, но после давление стало очень большим. Учитывая, что количество подач было невероятно высоким, у нас еще ушел Фернандо [Костанза], который помогает в игре в воздухе. Пришлось поменять схему.

В концовке упустили один эпизод, но потом надо отдать должное, потому что могли и проиграть.

— Учитывая ход игры, насколько счет логичен? Он мог быть другим, судя по эпизодам?

— Эпизод один. Давайте не будем искать логику в одном эпизоде. Если бы перед матчем нам сказали, что будет ничья, мы бы расценивали это как нормальный результат, хотя мы хотели три очка. Но то, как шла игра до удаления, заставляло думать только о трех [очках].

У нас самые лучшие болельщики, они всегда нам помогают, всегда с нами. Будем считать, что помогли набрать очко. У нас хорошие отношения, — сказал тренер «Крыльев Советов».