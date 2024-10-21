Лаутаро повторил рекорд по голам (133) за «Интер» среди иностранцев, догнав Ньерша
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил победный гол в матче Серии А с «Ромой» (1:0).
Всего за карьеру в миланском клубе на счету 27-летнего аргентинца 133 мяча во всех турнирах, и он делит звание лучшего бомбардира «нерадзурри» среди иностранцев – с 1948 по 1954 год венгр Иштван Ньерш тоже забил за «Интер» 133 гола.
Абсолютный рекордсмен по голам за миланцев – Джузеппе Меацца (287).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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