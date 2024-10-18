Зоммер согласен с Месси, что «Золотой мяч» должен получить Лаутаро: «Смертоносный завершитель. Это была бы заслуженная награда»

Ян Зоммер считает, что Лаутаро Мартинес заслуживает получить «Золотой мяч».

Лионель Месси в октябре заявил, что Лаутаро должен получить «Золотой мяч» в этом году.

«Я полностью согласен с Месси. Я знаю Лаутаро полтора года и сразу заметил его характер и капитанский дух. Он смертоносный завершитель атак. Это была бы заслуженная награда», – сказал вратарь «Интера» в интервью La Gazetta dello Sport.