Зоммер согласен с Месси, что «Золотой мяч» должен получить Лаутаро: «Смертоносный завершитель. Это была бы заслуженная награда»
Ян Зоммер считает, что Лаутаро Мартинес заслуживает получить «Золотой мяч».
Лионель Месси в октябре заявил, что Лаутаро должен получить «Золотой мяч» в этом году.
«Я полностью согласен с Месси. Я знаю Лаутаро полтора года и сразу заметил его характер и капитанский дух. Он смертоносный завершитель атак. Это была бы заслуженная награда», – сказал вратарь «Интера» в интервью La Gazetta dello Sport.
Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости