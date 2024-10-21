Индзаги о Лаутаро: «Один из пяти лучших игроков мира. Он войдет в топ-5 в борьбе за «Золотой мяч»

Симоне Индзаги назвал Лаутаро Мартинеса одним из лучших игроков мира.

Нападающий «Интера » забил победный гол в матче с «Ромой» в 8-м туре Серии А (1:0).

«Он просто должен продолжать делать то, что он делал в составе «Интера» и сборной Аргентины.

Я думаю, что он один из пяти лучших игроков мира. Он заслуживает всего этого успеха, я думаю, он войдет в пятерку лучших в борьбе за «Золотой мяч», – сказал главный тренер «нерадзурри».