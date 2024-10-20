Гави вошел в заявку «Барсы» на матч с «Севильей». Он не играл с ноября 2023-го после травмы «крестов» и мениска

Гави может вернуться на поле в матче с «Севильей».

20-летний полузащитник вошел в заявку «Барселоны» на сегодняшний матч 10-го тура Ла Лиги . Он может сыграть впервые за 11 месяцев после травмы крестообразной связки и мениска.

Также в заявку каталонцев вошли Ламин Ямаль и Роберт Левандовски , получившие повреждения в октябрьских матчах Лиги наций за свои сборные. Дани Ольмо , тренировавшийся в общей группе, не вызван на матч.

Гави получил травму 19 ноября 2023 года во время игры за сборную Испании против Грузии в квалификации к Евро.